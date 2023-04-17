«Советую Сутовскому не манипулировать красивыми речами». Ответ Карякина

Российский гроссмейстер в колонке для «СЭ» — об обвинениях гендира ФИДЕ и матче за шахматную корону.

Вице-чемпион мира Сергей Карякин продолжает комментировать специально для «СЭ» матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. На этот раз Карякин подводит итоги пятого и шестого поединков, а также отвечает чиновнику ФИДЕ Эмилю Сутовскому.

— Соперники в этом матче наносят друг другу разящие удары в лучших традициях противостояния боксеров на ринге, — говорит Карякин. — Идет нереальный замес, и зрителям приятно наблюдать такую результативность. С другой стороны, нужно признать, что гроссмейстеры часто ошибаются. Но их можно понять: матч на первенство мира — это огромная ответственность. К тому же шахматисты экстра-класса, а именно таковыми являются Ян и Дин, не привыкли так часто проигрывать. Но однозначно, что следить за такой битвой очень интересно.

В пятой партии Непомнящий показал, что готов глубже. Он получил стратегически чуть лучшую позицию. Но казалось, что при надежной защите Дин сможет отбиться. Однако буквально несколько неточностей китайца позволили Яну развить инициативу и уверенно довести дело до победы.

В шестом поединке, который протекал совершенно по другому сценарию, мы увидели чуть похожую картину, но с переменой ролей. Белыми Дин выбрал дебют, который выглядит не самым притязательным, у черных там абсолютно нормальная позиция. Однако Лижэнь перетянул тяжесть борьбы на миттельшпиль, где Ян, как мне кажется, недооценил всех угроз, и буквально за несколько ходов позиция стала для него очень опасной. После этого Дин уже смог прихватить соперника, а потом он был невероятно хорош как стратегически, так и тактически. Китаец всю партию провел очень целостно и по праву добился победы.

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий. FIDE

Сложно сказать, кто извлечет выгоду из этих результативных качелей. Все время так продолжаться не может, и рано или поздно кто-то не сможет отыграться. Хотя после такой феерии голов, возможно, мы увидим и острожные партии. Но я уверен, что станем свидетелями еще нескольких побед и поражений.

Что касается ошибок и зевков, то считаю, что тут никто не вправе критиковать за это гроссмейстеров. Я по себе знаю, что такое матч за корону. Здесь царит высочайшее напряжение и нервные затраты очень высоки.

Дин Лижэнь. FIDE

Отметил бы прекрасную дебютную подготовку. Повторю, что в пятой партии Непомнящий, несмотря на то что не получил какого-то преимущества по дебюту, продолжал играть очень быстро и его расчеты оказались более глубокими. А уже на следующий день, казалось, Дин вышел в безобидный вариант, но там оказалось много подводных камней, и россиянин оступился. Так что стратегия Лижэня полностью оправдалась. Будет очень интересно, что приготовили соперники в дальнейшем, какие дебютные новинки они нам предоставят.

Как я уже говорил, любой ничейный счет должен устроить Яна. Считаю, что статистика не врет и в быстрых шахматах Непомнящий чувствует себя увереннее. Поэтому в какой-то момент он станет действовать более академично. Хотя за белых он чувствует себя неплохо и, возможно, постарается брать инициативу в свои руки в каждой партии, где имеет преимущество цвета.

Что касается последнего заявление в мой адрес от Эмиля Сутовского, отвечу просто фактами и словами самого чиновника ФИДЕ. Год назад был сделан пранк, когда Вован и Лексус, представившись министром спорта Украины, сделали с Эмилем интервью. Там Эмиль разоткровенничался и сказал вещи, которые никак не вяжутся с теми красивыми слова, которыми он так разбрасывался на страницах «СЭ».

Вот несколько выдержек, которые говорят сами за себя. Сутовский заявил, что он лично был инициатором отстранения Карякина от турнира претендентов. Эмиль утверждал, что полгода моей дисквалификации — это очень мало и, если ее не продлят, он уйдет в отставку. Также он лично настаивал на отстранении сборных России от участия во Всемирной шахматной олимпиаде. Было заявление, что ФИДЕ разорвала контракт со всеми российскими спонсорами, когда началась СВО. То, что он явный русофоб, известно еще с 2014 года, когда я поддержал присоединение Крыма, а он очень жестко поливал мое решение в социальных сетях. Так что не надо манипулировать сейчас красивыми речами. Надо назвать вещи своими именами.