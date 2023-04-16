Дин сравнял счет в матче с Непо, разыграв популярный у любителей дебют. В Астане творится что-то невероятное!

Четыре результативные партии в шести турах.

Ян Непомнящий не смог уйти на очередной выходной в матче на первенство мира в роли лидера. В шестой партии он, казалось бы, спасся из очень трудного положения в Лондонской системе, но очень слабо провел концовку партии. Допустил несколько ошибок, которые несвойственны шахматисту экстра-класса. К сожалению, психологическая неустойчивость все-таки выходит на первый план, как и прогнозировал «СЭ» чемпион мира по версии ФИДЕ Александр Халифман. Ставки слишком высоки. «Я сыграл одну из худших партий в жизни», — резюмировал на пресс-конференции расстроенный Ян.

Недооценка атакующего потенциала

На днях мне удалось поговорить с вице-президентом Азиатской федерации шахмат, очень ярким гроссмейстером Дарменом Садвакасовым. Он сказал, что за четыре партии дуэли Яна с Дином любители шахмат увидели больше интересного, чем за прошедшие два-три матча в целом. С ним сложно не согласиться. Тем более что в пятой и шестой партиях соперники продолжали действовать исключительно на победу, раз за разом создавая голевые моменты. А ведь еще в 2021 году у всех на устах была версия, что шахматы (высочайшего уровня) превращаются в ничейную игру. До первой победы Магнуса Карлсена над Непомнящим в Дубае-2021 в матчах на первенство мира было зафиксировано 19 ничейных партий подряд.

Так что мы действительно наблюдаем историческое событие. Вопрос лишь в том, действительно ли соперники настолько равны в своей шахматной силе или оба испытывают такое колоссальное давление, что играют гораздо ниже своих возможностей. К обоим версиям можно найти аргументы.

В шестой партии Лижэнь избрал Лондонскую систему. Это крайне популярный дебют у любителей, но вышедший из моды у профессионалов. «Интересно, как все поменялось, — сказал в эфире Levitov Chess титулованный российский шахматист Александр Грищук. — Лет 20 назад сказали бы, что белые здесь вообще ничего не хотят, так невозможно выиграть даже у приличного гроссмейстера, не говоря уже про уровень матча на первенство мира. А сейчас совершенно другое отношение».

Действительно, в последние годы многие элитные гроссмейстеры во главе с Карлсеном прочно включили эту схему в свой репертуар. «Конечно, я ожидал, что Лондонская система может случиться. Был к ней готов», — заявил на пресс-конференции Ян.

При этом после часа игры Дин завладел небольшим преимуществом. Для такого дебюта это нонсенс. Ян, похоже, перепутал что-то из домашней заготовки. Так, Аниш Гири, комментировавший партию на сайте chess24.com, осудил прямолинейный ход 14...Nd7 (чтобы нейтрализовать централизованного коня соперника). По мнению голландского гроссмейстера, размен коней с последующей фиксацией ферзевого фланга ходом 16.а5 обеспечили белым явный перевес.

Действительно, через несколько ходов выяснилось, что черные лишены контригры, а белые могут постепенно усиливать давление по всей доске. План Лижэня заключался в том, чтобы перевести коня на с5, подкрепить его пешкой b4 и постепенно готовить прорыв на ферзевом фланге. Естественно, Яна такое развитие событий никак не устраивало. Он уклонился от размена ферзей, после чего черным пришлось бы защищать унылый эндшпиль, и нанес удар по центру е7-е5. После этого преимущество по-прежнему оставалось на стороне белых (и даже, скорее всего, возросло), но у черных появились определенные контршансы, их фигуры стали «оживать».

Дин помог сопернику, допустив две серьезные неточности. После 32-го хода черные получили реальную возможность спасти партию. Компьютер, который более часа показывал перевес «+1,5», сейчас высчитывал преимущество китайца всего в полпешки. К тому же у Яна в запасе было на 30 минут больше.

Увы, но наш гроссмейстер, недооценил атакующий потенциал белых фигур. Не особо отвлекаясь на проходную пешку соперника, Дин организовал матовую атаку и отпраздновал победу на 44-м ходу.

Ян Непомнящий и Дин Лижень. Фото AFP

В другой день

«В целом я чувствую себя хорошо, — светился от радости на пресс-конференции Дин Лижэнь. — Поражение в пятой партии никак не повлияло на меня. Я намерен гнуть свою линию, искать свои шансы. До последней минуты я не знал, какой дебют играть в шестой. В итоге линия, которую Ян выбрал в «Лондоне», была вне моей подготовки. Я старался избежать форсированной позиции, чтобы у меня оставались возможности играть на победу. Кажется, получилось неплохо».

Китайский гроссмейстер вновь рассказал, как проводит время в Астане (за выходные в столице Казахстана выпало очень много снега и установилась холодная погода), какую музыку слушал перед партией (Боба Дилана «сменил» Джонни Кэш) и какие темы у него есть для разговоров с секундантом Рихардом Раппортом помимо шахмат («их много»).

Непомнящему пришлось куда тяжелее в общении со СМИ. На большинство вопросов журналистов он отвечал односложно: «Спросите в другой день». Его можно понять. Уже второй раз он упускает преимущество в этом матче. Причем «зевками», или, как выразился на днях исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, «шлепками». «Каждый ход был плохой или неточный. И даже когда подвернулся шанс 32...Qxc3 и 33...Qd2, я его упустил. Плохой день, что тут скажешь».

В понедельник, 17 апреля, у игроков выходной день. Седьмая партия матча состоится во вторник, 18 апреля, в 12.00 по Москве.