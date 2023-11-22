Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 23:05

ВАДА подало запрос в спортивный арбитражный суд по делу РУСАДА

Игнат Заздравин
Корреспондент
CAS.
Фото AFP
Telegram Дзен

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о передаче в спортивный арбитражный суд (CAS) дела о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что это произошло 16 ноября.

В сентябре этого года в ВАДА заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство намерено оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В начале ноября ВАДА сообщило, что занимается подготовкой необходимых документов для передачи дела РУСАДА в CAS.

Источник: РИА «Новости»
ВАДА
РУСАДА
0
Читайте также
Теннисист Федерер расплакался во время прослушивания арии в Цюрихе
Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тренер российских гандболисток: «Выбор соперников для товарищеских матчей для нас болезненный вопрос»
В ФГР надеются, что российским командам дадут возможность выступать на международной арене
Матыцин: «Россия продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта»
Чигирева: «Команду Израиля МОК защищает. На Россию эти правила не распространяются почему-то»
Черников — об отъезде легионеров: «Приходим в раздевалку, а больше половины команды нет. И что делать?»
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

РУСАДА в октябре проверило на допинг футболиста Филиппа Ковальчука