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Сегодня, 11:33

Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину

Алина Савинова
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В пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР) сообщили, что член национальной команды Владимир Туганов сменил свое спортивное гражданство на палестинское.

«В конце 2022 года мастер спорта международного класса Владимир Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, переход выполнен в рамках всех формальных процедур, необходимых для этого. Соблюдая установленные правила, Владимир Петрович подал официальные заявления по освобождению его от всех официальных постов, занимаемых в национальной федерации.

О причинах выбора Палестины в качестве страны, за которую он будет выступать, лучше спросить самого всадника. Безусловно, уход каждого спортсмена сборной является серьезной потерей для страны. Однако в условиях, когда участие наших спортсменов в международных соревнованиях запрещено, мы понимаем и принимаем выбор каждого из них», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ФКСР.

Также 61-летний спортсмен прекратил свою деятельность на посту вице-президента Федерации конного спорта России. Туганов представлял Россию на двух Олимпиадах — в Афинах и Лондоне.

Ранее решение выступать за сборную Палестины приняли еще два члена сборной России — Александра Максакова и Егор Щибрик.

 

Источник: https://tass.ru/sport/17030047
Владимир Туганов
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