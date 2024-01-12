Бежавшие за океан фехтовальщики просятся в сборную США. В России им грозит тюрьма

Сергею Биде на руку кадровые проблемы американцев из-за скандалов с домогательствами.

Американское издание USA Today опубликовало новость о том, что трое бывших фехтовальщиков сборной России — Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов — могут пополнить ряды американской команды ради участия в Олимпиаде-2024 в Париже. По данным СМИ, Олимпийский комитет Соединенных Штатов и национальная федерация фехтования направили письмо в Конгресс США с просьбой ускорить процесс получения спортсменами гражданства этой страны. Формально для смены флага требуется разрешение России и карантин, однако, учитывая обстоятельства (бегство атлетов с родины и санкции против ФФР и ОКР), возможен вариант, при котором к этим фехтовальщикам будет особый подход. При этом Биде в нашей стране грозит десять лет тюрьмы как военнослужащему, дезертировавшему из своей части.

Американское гражданство

«Все три спортсмена пошли на серьезные жертвы и поставили свои жизни под угрозу ради шанса представлять нашу страну. Мы просим приложить усилия и поддержать их в такой непростой ситуации, — говорится в письме за подписью главы Федерации фехтования США Фила Эндрюса. — Олимпийский отбор является предметом жарких споров, и получение гражданства необходимо этим спортсменам для того, чтобы отобраться через рейтинговую систему, используемую для определения членов сборной США».

Адвокат спортсменов Джек Винер заявил, что его подопечные уже собрали бумаги для получения вида на жительство, а также подписали документы, необходимые для участия в соревнованиях под эгидой американской федерации фехтования (в том числе декларацию, осуждающую СВО). Однако грин-кард для выступления в Париже-2024 недостаточно — требуется паспорт США. «Мы готовы получить американское гражданство, — приводит USA Today слова ВиолеттыБида. — Это делается для того, чтобы появилась возможность выступить за американскую сборную». Правда, сама Виолетта на ОИ-2024 не поедет в любом случае, поскольку в настоящий момент беременна.

«Сергей тренируется с нашими лучшими фехтовальщиками и участвует в турнирах в США, представляя наш клуб. Они с женой замечательные и очень талантливые люди. Мы надеемся, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх», — цитирует ТАСС заявление руководителей «Академии мастеров фехтования», которая находится в Сан-Хосе и приютила Сергея и Виолетту после из бегства из России. Мать Биды Елена Гришина (ранее уверявшая, что у ее сына нет намерения переходить под флаг США и он отправился за океаном работать детским тренером и лечить свою травму), отметила в разговоре с ТАСС, что не общалась с сыном на тему его возможного появления в американской сборной.

Сергей Бида. Фото Global Look Press

Уголовное дело

В 2021 году Сергей Бида завоевал серебро в составе сборной России на Олимпиаде в Токио в командном турнире и считался одним из ведущих шпажистов страны. Сергей трижды становился чемпионом Европы в командной шпаге. Еще в августе 2022 года Бида выигрывал золото спартакиады в Москве. Его супруга Виолетта Храпина — участница Олимпиады в Токио, серебряный призер чемпионатов мира и Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Она выступала за самарские СШОР №1 и ЦСК ВВС и в апреле 2023 года принимала участие в командном турнире шпажистов в Казани. Для Сергея это второй брак, от первого у него есть дочь.

В Калифорнию в прошлом году офицер Росгвардии Бида отправился без ведома своего начальства через Турцию и Сербию — якобы для лечения травмы. Причем клуб в Сан-Хосе, помимо Сергея, приютил также российского шпажиста Олега Кныша и саблиста Константина Лоханова (бывшего мужа олимпийской чемпионки Софии Поздняковой и бывшего зятя главы ОКР Станислава Познякова). Бида, Лоханов и Кныш прошлым летом оказались заявлены на соревнования в США, хотя они не имели допуска к международным стартам как российские спортсмены (а Бида еще и не соответствовал критериям МОК как представитель «Динамо»). Однако американская федерация фехтования решила сделать исключение, что породило слухи о том, что в будущем эти спортсмены могут сменить гражданство и претендовать на место в сборной Соединенных Штатов.

Мать беглеца Елена Гришина уверяет, что у ее сына имелось разрешение на выезд из страны, якобы выданное Минспортом с согласия Федерации фехтования России и Росгвардии, а Виолетта Бида вообще якобы уже уволилась из ЦСКА. Однако после того как Бида прошлым летом принял участие в соревнованиях в США, от должности старшего тренера команды российских шпажистов был освобожден его тренер Александр Глазунов. А в конце прошлого года стало известно, что Сергей и Виолетта объявлены в России в розыск по уголовному делу по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), за которое грозит до десяти лет лишения свободы.

Константин Лоханов (справа). Фото Global Look Press

Замена насильникам

Ситуацию усугубляет тот факт, что Бида — из прославленной спортивной семьи. Его дед — двукратный призер Олимпиады по водному поло Борис Гришин — заявлял в СМИ, что Сергей — очень патриотично настроенный человек. Мать спортсмена Елена Гришина — двукратный призер чемпионата мира по фехтованию на рапирах — тоже всячески пыталась оправдать своего сына. Своими нынешними действиями фехтовальщик ставит своих родственников не в самое удобное положение. Что касается Лоханова, то он из-за отъезда в США уже потерял семью. София Позднякова развелась с беглецом, а Станислав Поздняков недвусмысленно намекал, что его бывший зять — предатель. Этому способствовало, видимо, и то, что после летних соревнований в США Константин вместе с соперником украинского происхождения фотографировался на фоне флага Украины.

USA Today пишет, что Бида и Лоханов в первую очередь рассматриваются как участники командного турнира, поскольку получить личную олимпийскую лицензию им из-за пропуска значительной части квалификационных соревнований будет очень сложно. Мужская сборная США по шпаге сейчас нуждается в помощи, поскольку пока не заработала путевку на Олимпиаду в Париж. Предполагалось, что это будет сделано на региональном панамериканском чемпионате в Перу летом прошлого года. Но там случился скандал с Кертисом Макдоулдом — этот шпажист, рассердившись на судью в полуфинале, оттолкнул протянутую для рукопожатия руку соперника и в гневе пнул рекламный щит. За это сборная США получила черную карточку, была снята с соревнований и лишились рейтинговых очков.

А затем стало известно, что американский центр по борьбе с насилием в спорте отстранил Макдоулда в связи с обвинениями в домогательствах. На Кертиса написала заявление одна из его коллег, обвинившая спортсмена в избиении и принуждении к сексу. Нюанс в том, что на Олимпиаде-2020 в Токио Макдоулд принял участие в «акции розовых масок», когда три шпажиста сборной США устроили флешмоб с травлей собственного запасного Алена Хаджича, который обвинялся в сексуальном насилии в отношении шести женщин. Ален получил пожизненную дисквалификацию, и, наряду с проблемами Кертиса, это создает для сборной США кадровые проблемы. Возможно, именно их пытаются решить с помощью натурализации Биды. Вопрос только в том, успеют ли американцы провернуть сложную бюрократическую схему за очень короткий срок.