Украинские фехтовальщики бойкотируют поединки с россиянами на ЧМ-2023, но рискуют остаться без Олимпиады

Министерство спорта Украины обвиняют в двойных стандартах собственные спортсмены.

В минувшие выходные в Милане стартовал чемпионат мира по фехтованию. Пока на турнире прошли предварительные раунды. Первые финалы, а также церемония открытия состоятся во вторник, 25 июля. Соревнования крайне важны для получения олимпийских лицензий, поэтому ожидалось, что на чемпионате мира пройдут первые за последние полтора года поединки между российскими и украинскими фехтовальщиками. Однако украинская сторона к такому пока не готова, даже понимая, что бойкот идет им во вред.

Приехали, но не выступают

В мае все наши главные звезды фехтования не получили допуск на международные соревнования. Среди них и многократные олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян, чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов и многие другие.

Все же небольшой группе наших спортсменов разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Да, списки утвердили поздно, поэтому майские соревнования пришлось пропустить, а некоторые организаторы стали заявлять об отмене стартов в своих странах. Однако до чемпионата мира в Италии добрались семь российских фехтовальщиков.

В женских соревнованиях девушки представлены в каждом виде оружия. Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова выступят в шпаге, Алена Лисина и Анна Смирнова — в сабле, а Лейла Пириева — в рапире. У мужчин на чемпионат заявлены только шпажисты Артем Саркисян и Вадим Анохин. Анохин — самый титулованный в нашей сборной нейтральных спортсменов. В 2017-м он завоевал золото в команде на чемпионате Европы.

Украинская сборная тоже приехала в Милан. В первый день чемпионата проходили предварительные индивидуальные соревнования в мужской сабле и женской шпаге. Накануне все спортсмены украинской сборной были в заявке на турнир. Но утром перед поединками их фамилии пропали из списка участников. Точнее, пропали только девушки — Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева. Украинские саблисты вышли на помост, так как в их виде оружия у мужчин не было наших спортсменов.

«Украинские спортсмены не будут соревноваться там, где будут соревноваться российские и белорусские спортсмены, в соответствии с приказом Минмолодежьспорта по этому поводу. При этом мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться, и до последнего стараемся сохранять их шансы на участие. Отсутствие спортсмена в заявке делает невозможным его участие даже в случае отсутствия российских и белорусских спортсменов», — ответили в Федерации фехтовании Украины на вопрос про то, почему же шпажистки были в стартовых листах.

Во второй день чемпионата прошли соревнования в мужской шпаге и женской рапире. Сообщалось, что украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин все-таки сойдется с россиянином Вадимом Анохиным. Однако фамилия Рейзлина в итоге тоже пропала из списка участников.

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Палка в свои колеса

Конечно, украинские спортсмены, в чьих видах участвуют россияне и белорусы, приехали на чемпионат мира не посмотреть на выступления других. Они точно выйдут на поединки в дни командных соревнований. Здесь пересечения с нашими фехтовальщиками невозможны, потому что, согласно рекомендациям МОК, россияне и белорусы не могут выступать в командных турнирах, а только как индивидуальные нейтральные атлеты. Хотя даже если бы этих ограничений не было, у нас все равно не набирается состав ни в одном виде оружия.

Правда, неучастие украинцев в индивидуальных турнирах сильно бьет по их шансам отобраться на Олимпиаду. Большинство квот в фехтовании будут распределены согласно официальному рейтингу в период с 3 апреля 2023 года по 1 апреля 2024-го. Поэтому необходимо участвовать и набирать очки на всех соревнованиях, особенно таких, как чемпионат мира, ведь на нем этих очков можно заработать больше.

«Я пропустила чемпионат Европы, а он был очень важен, потому что там давали двойные очки, — говорила олимпийская чемпионка с Украины Ольга Харлан. — Учитывая все ограничения, я не могу квалифицироваться в Париж. Мне нужно зарабатывать очки, чтобы попасть на Игры. Мне необходимо участвовать во всех соревнованиях. Мы до последнего надеемся, что россияне не будут фехтовать, но этого не происходит. Они заявляются в тех видах, в которых у украинцев есть шансы на Олимпиаду».

При этом Харлан призывает к рациональному подходу: «От Министерства спорта Украины, я считаю, просто должна быть конкретика, а не двойные стандарты. Одним можно, другим — нет. Пусть уж решают спортсмены».

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Спортивное рукопожатие

Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами еще в апреле. В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Однако в последнее время риторика чуть меняется.

На днях министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт допустил участие в отборочных турнирах на Олимпиаду даже при участии спортсменов из России.

«Конечно, нам сейчас надо принимать участие во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям», — сказал Гутцайт.

Ситуация начинает двигаться в другую сторону и в Польше, отношение к российским и белорусским спортсменам становится менее радикальным. Да, на прошлой неделе в Варшаву на турнир не пустили нашу теннисистку Веру Звонареву. В МВД заявили, что россиянка числится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно. А министр спорта страны Камиль Бортничук ранее говорил, что не будет смотреть матчи местной любимицы Иги Свентек против теннисисток из Белоруссии и России.

В то же время с турнира в Варшаве приходят другие новости. В основной сетке выступает белоруска Александра Саснович, а после матча первой квалификации ее соотечественница Юлия Готовко и украинка Катерина Володько пожали друг другу руки. По нынешним временам это беспрецедентный случай. Украинские теннисисты отказываются от рукопожатий с нашими спортсменами с весны 2022 года, а Элина Свитолина даже предлагала WTA официально отменить эту процедуру.

Ограничения, которые на данный момент существуют в спорте, не приносят никому пользы, а совсем наоборот — вредят. Вредят спортсменам, болельщикам, организаторам, МОК и даже польскому министру спорта. Кажется, что со временем все больше людей начинают это понимать.