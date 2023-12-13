Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 21:37

Щербакова объяснила, почему она не поедет на чемпионат России

Ана Горшкова
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила, что поедет на чемпионат России.

«У меня сейчас очень плотный график в новогодние праздники, свободных дней вообще нет, поэтому нет возможности туда поехать, но следить буду обязательно», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

19-летняя фигуристка не объявляла о завершении карьеры, но на официальных соревнованиях не выступает после сезона-2021/22.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор».

Софья Акатьева. Стал известен состав фигуристов на чемпионат России. Кого не оказалось в списке?

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного ЧМ (2021), двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2020, 2022) и трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Анна Щербакова
2
Обсудить
Читайте также
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Кадыров назвал возможный срок окончания СВО
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне
Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»
Стал известен состав фигуристов на чемпионат России. Кого не оказалось в списке?
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Дикиджи — о чемпионате России: «Поеду в Челябинск с расчетом на первой место. Каждый мечтает о победе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»

Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне