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Чемпионат России

Сегодня, 11:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание произвольной программы пар

Спортивные пары выступят с произвольными программами на чемпионате России 23 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024, который проходит в Челябинске на ледовой арене «Трактор», завершится в субботу, 23 декабря. Выступления спортивных пар откроют третий соревновательный день. Фигуристы представят свои произвольные программы и определят победителей и призеров турнира. Начало — 12.30 по московскому времени.

Порядок выступлений пар в произвольной программе:

Первая разминка

1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

2. Алена Косторная — Георгий Куница

3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

8. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

9. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

10. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов — они получили 83,01 балла за свой прокат. На втором месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,95), тройку замыкают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,42).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию третьего дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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