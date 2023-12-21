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Чемпионат России

Сегодня, 15:58

Дикиджи выиграл короткую программу на чемпионате России-2024, Семененко — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на чемпионате России-2024.

За свой прокат 19-летний спортсмен получил 102,70 балла.

На втором месте расположился Евгений Семененко, набравший 101,19 балла. На третьей строчке находится — Дмитрий Алиев (99,20).

Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 22 декабря. Начало — в 13:45 по московскому времени.

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Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Челябинск

Мужчина. Короткая программа

1. Владислав Дикиджи — 102,70 балла

2. Евгений Семененко — 101,19

3. Дмитрий Алиев — 99,20

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Евгений Семененко
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