Дикиджи выиграл короткую программу на чемпионате России-2024, Семененко — второй

Российский фигурист Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на чемпионате России-2024.

За свой прокат 19-летний спортсмен получил 102,70 балла.

На втором месте расположился Евгений Семененко, набравший 101,19 балла. На третьей строчке находится — Дмитрий Алиев (99,20).

Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 22 декабря. Начало — в 13:45 по московскому времени.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Челябинск

Мужчина. Короткая программа

1. Владислав Дикиджи — 102,70 балла

2. Евгений Семененко — 101,19

3. Дмитрий Алиев — 99,20