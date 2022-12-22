Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:50

Елена Радионова назвала тройку призеров чемпионата России у женщин

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Российская фигуристка, чемпионка России 2014 года Елена Радионова в эфире Youtube-канала «Кваксель» спрогнозировала результаты чемпионата России у женщин.

— Мне кажется, первой будет Валиева, второй — Петросян, третьей — Муравьева. Мне очень нравятся эти фигуристки, каждая из них классно и прыгает, и катается. Камила у нас вообще бриллиант фигурного катания, без слов. Аделия — юная, в ней такая свежая энергетика, она выходит — и как звездочка пролетела. После ее прокатов очень приятное чувство. И Соня — уже не юниорка, она девушка, очень артистичная, пластичная.

— Для победы Валиевой нужен четверной тулуп? Она же и без него выигрывала на Гран-при.

— Конечно, обязательно нужен. Я уверена, что девчонки пойдут не на один ультра-си. Понятно, что компоненты будут у нее выше всех. Но для уверенной победы ей нужен четверной. Если она сделает их два — будет шикарно.

— По Аделии главный разговор — что у нее детские программы. Но ты как хореограф лучше знаешь.

— Конечно, видно, что она еще ребенок. Но женственность придет с возрастом, у каждой девушки это появляется как-то само собой. Уверена, она много работает над скольжением, хореографией, а остальное придет.

Камила Валиева. «Валиевой нужен четверной для уверенной победы». Прогноз на чемпионат России от Елены Радионовой
0
Читайте также
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Кондратюк выпал из гонки за медали. У мужчин неожиданный лидер на чемпионате страны
Появилось видео короткой программы Петра Гуменника на чемпионате России
Появилось видео ритм-танца Худайбердиевой и Базина на чемпионате России
Гуменник ответил на вопрос, чему его научил чемпионат России по прыжкам
Полупустая арена и прекрасные девушки: фото с победы Худайбердиевой и Базина в ритм-танце
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание и результаты соревнований 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Появилось видео короткой программы Петра Гуменника на чемпионате России