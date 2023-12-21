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Чемпионат России

Сегодня, 14:46

Фигурист Ерохов не смог завершить прокат короткой программы из-за повреждения

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Алексей Ерохов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Алексей Ерохов завершил свое выступление в короткой программе на чемпионате России-2024 в Челябинске раньше времени из-за травмы.

По время проката 24-летний Ерохов дважды упал. Первое падение было с четверного сальхова, второе с тройного акселя. Фигурист также исполнил чисто каскад четвертой тулуп+тройной тулуп.

Второе падение привело к травме, в результате которого Ерохов не смог продолжить прокат и обратился к судьям с просьбой о завершении выступления. В произвольной программе спортсмен также не выступит.

Характер повреждения на данный момент неизвестен, спортсмена отвели к врачам.

Фигурное катание
Алексей Ерохов
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