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Чемпионат России

Сегодня, 15:56

Шевченко — о судействе: «Такие баллы при чистых прокатах? Не согласна, не понимаю, что происходит»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Софья Шевченко и Андрей Ежлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов высказали журналистам недовольство своими оценками за выступление на чемпионате России в Челябинске.

— Конечно, решают судьи, но, по моим ощущениям, должно было быть чуть больше баллов, — сказал Ежлов.

— Я тоже не согласна, не очень понимаю, что происходит. Есть определенный рейтинг, с которым сюда приезжают пары после «Гран-при». Оказаться в первой разминке в произвольном танце и получить такие баллы при чистых прокатах... Честно говоря, не очень понимаем, что мы такого сделали, чтобы получать такие оценки. Это танцы на льду, я эту историю проходила уже много раз. Андрею в новинку, я его предупреждала о многих нюансах. Это нас закаляет, делает сильнее, будем кататься безупречно, чтобы вообще не к чему было придраться. Действительно, пока есть недочеты, но они есть не только у нас. Но что по сторонам смотреть, будем работать над собой, — добавила Шевченко.

Шевченко и Ежлов заняли 11-е место после ритмического танца. В произвольном танце фигуристы получили 103,28 балла, уступив более 4 баллов своему предыдущему результату. По итогу спортсмены набрали 174,68 балла по сумме двух программ и заняли 11-е место.

Софья Шевченко / Андрей Ежлов
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