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Чемпионат России

Сегодня, 10:30

Где смотреть трансляции чемпионата России по фигурному катанию

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в городе Красноярске.

Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Расписание трансляций:

22 декабря
10:00 — Танцы на льду, ритм-танец
12:30 — Мужчины, короткая программа
16:00 — Пары, короткая программа

23 декабря
9:30 — Танцы на льду, произвольный танец
12:15 — Мужчины, произвольная программа
15:25 — Женщины, короткая программа

24 декабря
12.30. Пары. Произвольная программа (прямой эфир)
15.00 Женщины. Произвольная программа (прямой эфир)

25 декабря
9:00 Церемония награждения
10:00. Показательные выступления

Фигурное катание
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Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований