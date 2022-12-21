Где смотреть трансляции чемпионата России по фигурному катанию

Сегодня, 10:30
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря 2022 года в городе Красноярске.
Первый канал и сервис Okko будут транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/23. Часть выступлений будет показана в прямом эфире телеканала. За всеми остальными трансляциями можно следить в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.
22 декабря
10:00 — Танцы на льду, ритм-танец
12:30 — Мужчины, короткая программа
16:00 — Пары, короткая программа
23 декабря
9:30 — Танцы на льду, произвольный танец
12:15 — Мужчины, произвольная программа
15:25 — Женщины, короткая программа
24 декабря
12.30. Пары. Произвольная программа (прямой эфир)
15.00 Женщины. Произвольная программа (прямой эфир)
25 декабря
9:00 Церемония награждения
10:00. Показательные выступления