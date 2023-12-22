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Чемпионат России

Сегодня, 13:33

Степанова и Букин стали победителями чемпионата России-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске.

За произвольный танец они получили 130,82 балла и по сумме двух программ набрали 217,72 балла.

Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали вторыми, набрав 204,90 балла. На третьем месте Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России.

Чемпионат России-2024. Челябинск

Танцы на льду. Итог

1. Александра Степанова и Иван Букин — 217,72 балла (130,82 за произвольный танец)

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 204,90 (121,61)

3. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 198,90 (122,97)

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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