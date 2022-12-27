Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты

Чемпионат России показывает интересные результаты.

Главный старт сезона в Красноярске завершился, фигуристы уходят кто на отдых, кто в шоу (удивительно, но одиночница-чемпионка России Софья Акатьева в эти новогодние нигде не выступает). Однако популярность фигуристок определяется не только продюсерами и режиссерами новогодних спектаклей, но и зрительскими просмотрами. «СЭ» решил подсчитать, как бы выглядела таблица чемпионата России, если бы фигуристов расставляли не по баллам, а основываясь на цифрах просмотров прокатов на Первом канале. Это, кстати, идея и для показательных выступлений — почему бы не давать специальный приз «чемпиону России по показалкам» по итогам SMS-голосования? Раз уж мы в этом сезоне проводим турнир по шоу-программам.

Мужчины догоняют женщин

Прежде всего, женское одиночное катание так и остается самым популярным видом. Но мужчины определенно застолбили за собой второе место, а лидеры могут биться по интересу с девушками, занявшими места сразу за подиумом. То есть Валиева, Акатьева, Туктамышева для Гуменника и Семененко недосягаемы, но остальные — по плечу.

Еще один интересный факт: самый популярный прокат чемпионата — не соревновательный, а показательный номер Камилы Валиевой по мотивам самого популярного мирового сериала Wednesday. Если вбить в поисковую строку «Камила Валиева», сразу отобразится «уэнсдей». Очень точное попадание с точки зрения маркетинга, причем в мировом масштабе. И совершенно новая Камила, которая показала разные стили танца, включая вог, и вообще продемонстрировала мастерство перевоплощения, которого мы еще не видели. Это намного глубже, чем даже поразившие всех в начале сезона операции с капюшоном.

Интересно, что в трех из четырех видов в рейтинге популярности зрителей выиграли не чемпионы, а их главные соперники — оставшиеся вторыми. Валиева ожидаемо обогнала Акатьеву, но, что самое удивительное, всего на 5 тысяч просмотров по итогам двух программ. В показательной преимущество в 10 раз, но непосредственно на соревнованиях Акатьева интересовала зрителей ничуть не меньше Валиевой.

Если бы при равенстве баллов голосовали зрители, то Гуменник выиграл бы чемпионат у Семененко. А Мишина/Галлямов, несмотря на поражение от Бойковой/Козловского, все равно остались более просматриваемыми. Исключение — танцы, где у Худайбердиевой и Базина после всего резонанса вокруг их выступлений не было конкурентов.

А вот и финальные таблицы (по состоянию на время написания заметки вечером 26 декабря).

У женщин не представляется возможным определить, сколько просмотров могла бы набрать Александра Трусова. Интервью с ней не снимают, как и превью с ее участием.

Так что останется для нас загадкой. Из интересного: Муравьева все-таки обогнала Петросян, Самоделкина, ставшая 11-й, по просмотрам шестая, а вот Анастасия Зинина, пробившаяся на высокое шестое место, по популярности уступает — есть над чем работать. И она это старается делать в своем Telegram-канале.

Гуменник обошел Семененко, но у Жени более эффектная показательная программа. Не менее интересна популярность Мозалева — определенно у него сложилась фан-база, потому что по результату Андрей далеко за пределами тройки. Кондратюк одним прокатом обогнал Алиева, который выступал в обеих программах и стал пятым. Выделяется и Матвей Ветлугин, который фактически делит с Алиевым шестую строчку — его катание зрителю заходит.

Здесь удивителен разрыв между чемпионами и второй парой Мишина/Галлямов — Настя и Саша далеко впереди, чего нет у женщин и мужчин. Удивляет четвертое место пермской пары Чикмарева/Янченков, которые своей произвольной программой даже обыграли по просмотрам Тарасову/Морозова.

В танцах по зрительскому интересу выделялись три пары, которые в итоге и заняли места на подиуме. Из необычного — показательный номер эффектной Шанаевой с Павлом Дроздом набрал больше просмотров, чем большинство номеров вечера в принципе. И он тоже поставлен по мотивам сериала Wednesday.

Ну а чтобы фигурному катанию соревноваться по популярности хотя бы с российскими сериалами, надо держать аудиторию в тонусе и после чемпионата России. Впереди Кубок Первого канала, на котором, вероятно, продолжится противостояние в прыжковом формате и даже в формате «Плющенко vs Тутберидзе» — это было бы логично. А дальше финал Гран-при и турнир по шоу-программам — будет что посмотреть.