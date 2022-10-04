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Сегодня, 14:48

Железняков о переходе Трусовой: «Как можно в середине сезона заниматься такой ерундой? Это неблагодарность!»

Хореограф группы Тутберидзе назвал неблагодарностью переход Трусовой к Соколовской
Артем Бухаев
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Александры Трусовой в группу Светланы Соколовской.

— Я не могу залезть Александре в голову и понять, что с ней происходит. Александра всегда любит найти виноватого в своих проблемах. Это есть, это никуда не денется. Может, она сделала это из-за, так сказать, безумной подростковой любви. Там у нее любимый человек. Возможно, из-за этого она решила пойти туда. Может быть много факторов. Для меня эта новость была как снег на голову. Думал, что первый ее переход научил чему-то Александру. Оказывается, нет.

— ФФККР заявила, что Александра Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской, но до весны будет представлять «Хрустальный». Это может как-то сказаться?

— Есть регламент, есть условия перехода. Трансферное окно было уже давно закрыто, переходить уже было нельзя. Почему это произошло сейчас? Может, это какой-то неправильный, недальновидный ход со стороны Александры и ее родителей. Как можно в середине сезона начать заниматься такой ерундой? Думаю, тренерам неприятно понимать все это. Тренеры поставили ей программу, работали над ней, душу в нее вложили. Тот же Даниил Глейхенгауз подыскивал ей нужную музыку. Ночами сидел и нарезал ее. А Александра вращает хвостом и уходит. У всех тренеров есть осадок. Это же неблагодарность.

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В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алексей Железняков
Светлана Соколовская
Этери Тутберидзе
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