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Фигурное катание

Сегодня, 21:01

Загитова: «Как может быть скучно выигрывать?»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Капитан команды «Красная машина» Алина Загитова прокомментировала победу команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

— Прежде всего с победой! «Красная машина» третий раз выигрывает. Не скучно ли уже выигрывать?

— Как может быть скучно выигрывать? Вам не скучно быть журналистом?

— Вы довольны конкурентностью сегодняшней борьбы команды?

— Конечно, все спортсмены старались, выкладывались на полную. Я благодарна также и команде соперников, потому что они тоже выложились на максимум. Все старались, поддерживали друг друга и были настоящей семьей.

Финальный счет: «Красная машина» — «Нас не догонят» — 2344,24 : 2275,42.

«Красная машина» выиграла турнир третий год подряд, дважды капитаном была Загитова, еще один раз она была пресс-атташе команды.

Алина Загитова
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