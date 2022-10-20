Почему Трусова ушла от Тутберидзе? Мнение двукратного олимпийского чемпиона

Прославленный фигурист и тренер Артур Дмитриев в разговоре с «СЭ» рассказал о своем видении причин перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

— Я слышал от разных фигуристов, что Светлана Соколовская, скажем так, бережнее относится к здоровью, чем Этери Тутберидзе. И Кондратюка в свое время сберегла. Это же аргумент?

— Честно, до конца не знаю, как тренируют Этери и Светлана. Я вижу только отдельные кусочки. Но точно знаю, что Этери очень требовательна именно к физическим кондициям — рост, вес. С этим жестко. С другой стороны, Соколовская никогда с девочками на таком уровне не работала. С Сотниковой работала Елена Буянова, но, по-моему, она помогала, была рядом.

Трусовой, правда, уже не нужна техническая работа. Нужна организационная помощь — правильный режим, восстановление, внимательный подход к количеству исполнений. По-ленински: «Лучше меньше, да лучше». Чем больше, но лишь бы как. А технические наработки все уже есть, свой опыт. Просто надо аккуратно ее подводить. Но не думаю, что только здесь причина перехода. Повлияла и ее дружба с Марком. Вряд ли она перешла, потому что подумала —вот, Соколовская что-то делает лучше. Все в комплексе повлияло, предполагаю. Но она товарищ самостоятельный и любит сама принимать решения, — сказал Дмитриев.

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