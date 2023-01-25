Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе оценил перспективы серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой. После предыдущего сезона 18-летняя фигуристка снова ушла из группы Этери Тутберидзе.

— Вы понимаете, что сейчас творится с Трусовой? — вопрос Сихарулидзе.

— Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется... Впрочем, не стоит сгущать краски. Трусова — невероятно талантливая спортсменка. Если к началу следующего сезона сможет собраться, будет четко придерживаться тренировочного плана — с легкостью вернется в обойму мирового фигурного катания.

— Верите, что Трусова восстановит четверные прыжки?

— Верю! Если будет работать так же, как раньше, с четверными проблем не возникнет.

В текущем сезоне Трусова завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при России». Чемпионат России фигуристка пропустила из-за проблем со здоровьем.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.