Сихарулидзе отреагировал на позицию РУСАДА в деле Валиевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион-2002 Антон Сихарулидзе в интервью «СЭ» прокомментировал решение дисциплинарного комитета РУСАДА признать невиновной фигуристку Камилу Валиеву в нарушении антидопинговых правил. О таком решении российской стороны ранее сообщило ВАДА.

«У меня нет никаких оснований не доверять расследованию РУСАДА. Конечно, теперь надо дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Но и вердикт РУСАДА — важнейший шаг на пути к тому, что дело Валиевой закончится положительно. И тогда уже никто не сможет поставить под сомнение золотые медали, завоеванные российскими фигуристами в командном турнире Олимпийских игр», — сказал Сихарулидзе.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.