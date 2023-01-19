Жулин рассказал о формате выступления дуэтов в Кубке Первого канала

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что танцевальные дуэты в Кубке Первого канала по фигурному катанию представят любой танец на свой выбор.

«Они могут катать на выбор любой танец, это формат показательных выступлений», — цитирует ТАСС Жулина.

Специалист также ответил на вопрос о том, какой танец будут катать его подопечные: Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом и Софья Тютюнина с Андреем Багиным.

«Я думаю, они, скорее всего, будут катать показательные номера», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что турнир танцоров не будет представлен на Кубке Первого канала. Но зрители смогут увидеть выступления двух танцевальных дуэтов: Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, а также Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, позднее в состав участников были добавлены Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол и Софья Тютюнина и Андрей Багин.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».