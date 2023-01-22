Зинина — о падении на Кубке Первого канала: «Вынуждена остаться в больнице на неделю»

Фигуристка Анастасия Зинина, выступавшая на Кубке Первого канала за команду «Нас не догонят» Камилы Валиевой, рассказала в соцсетях о своем состоянии здоровья после падения с тройного лутца в короткой программе:

— Мне сделали все необходимые исследования. К счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и, в связи с этим, отек тканей. К сожалению, мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице.

Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить. Пусть удача всегда будет с вами.

Зинину в произвольной программе заменит Ксения Гущина.