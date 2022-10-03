Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила

Возможно, Александра просто хотела быть рядом с любимым?

До сих пор ни одна из сторон не подтвердила факт перехода Русской Ракеты в группу Светланы Соколовской. Как и причины такого решения серебряного призера Олимпийских игр, если трансфер действительно состоялся. Одной из версий, почему Александра Трусова решила уйти от Этери Тутберидзе в ЦСКА, называют ее отношения с другим фигуристом сборной — Марком Кондратюком. В новой группе пара будет проводить гораздо больше времени вместе.

Кстати, сам Марк возможные изменения в карьере своей возлюбленной комментировать не стал. Во время шоу в Омске фигуриста спросили об уходе Трусовой от Тутберидзе. «Не комментирую эту информацию», — отрезал Кондратюк.

Роман после Олимпиады

Об отношениях Александры и Марка стало известно в мае. Но самые преданные фанаты, люди из мира фигурного катания заметили все намного раньше. Первые совместные фотографии пары появились в социальных сетях Кондратюка еще в январе — после чемпионата Европы.

Во время Олимпиады, по понятным причинам, в центре внимания были все-таки более спортивные темы. Но после Пекина Трусову стали все чаще замечать в обществе действующего чемпиона России и Европы. Пару часто видели вместе в различных общественных местах Москвы. Но все уважали право фигуристов на личное пространство и не выносили это в публичное пространство. Пока сама пара не намекнула на отношения.

«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилась немного новая жизнь, я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы еще на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — рассказала Трусова matchtv.ru о начале их романа.

После совместного отпуска в Дубае Марк и Саша поделились в социальных сетях совместными фотографиями, объявив об отношениях официально. Трусова объяснила, почему они приняли решение рассказать об этом:

— Во-первых, нас фотографировали. Конечно, мы не собирались это скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе. Потом выкладывали наши снимки. Это было не очень. Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно. Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые, — приводит Sport24 слова Трусовой.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото Соцсети

Поддержка и переживания

С тех пор фигуристы часто появляются вместе на различных мероприятиях. Марк приходил поддержать Сашу на соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Трусова там участвовала в турнире по прыжкам в длину. Также пара появилась на благотворительном хоккейном матче в Москве, когда команда нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. А в январе 2023 года фигуристы планируют вместе участвовать в спектакле «Лебединое озеро» — проекте Евгения Плющенко.

На контрольных прокатах, которые в конце сентября прошли в Москве, Александра наблюдала за обоими выступлениями Марка, несмотря на то, что сама снялась и не каталась с произвольной программой, — и очень переживала за него. Сам Кондратюк, по словам фигуристки, ее короткую программу тоже посмотрел, — но с телефона, так как готовился к своему прокату.

В ЦСКА до возможного перехода Александра уже появлялась, и не раз. Первый канал показывал сюжет о тренировках Кондратюка — на нем присутствовала сама Трусова. «Очень переживаю, когда Марк заходит на четверные прыжки. Страшно. Когда я захожу на них, я все контролирую, а здесь — нет. Старается ли Марк больше, когда я присутствую на тренировках? Говорит мне, что да. Наверное», — высказалась фигуристка о тренировках возлюбленного.

Совместные тренировки

Теперь пара сможет встречаться на тренировках намного чаще. И остается только пожелать, чтобы это было обоим только на руку — и придавало мотивации кататься еще лучше. В ролике Первого канала Светлана Соколовская шутила над своим учеником, который в присутствии своей возлюбленной допускал ошибки.

«Минут на 30 хотя бы соберись, а? Я уже про все твои выезды вот эти вот, полеты...Я понимаю, что у тебя невеста — Ракета. Но это же не значит, что надо летать-то вообще криво-косо», — сказала Соколовская Кондратюку во время тренировки.

Судя по уровню катания, который Марк демонстрировал в минувшем сезоне, роман с Русской Ракетой пошел ему на пользу: золото чемпионата России, Европы, командное золото на Олимпиаде и крутое выступление на Кубке Первого канала.

Контрольные прокаты в расчет брать не стоит — все-таки это не соревнования, а лишь пробные выступления. И уже известно, что Кондратюку поставят новую произвольную программу — это сделает Илья Авербух. Так что надеемся, что отношения будут приносить обоим спортсменам только положительные эмоции. Тем более что и Трусова, и Кондратюк заявлены на одни и те же этапы — оба фигуриста выступят на «Гран-при России» в Самаре и Сочи.

Марк Кондратюк и Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Чемпион из Подольска

Сам Кондратюк отношения с Александрой не комментировал. Он по своей натуре достаточно скромный и сдержанный человек. Его рывок в фигурном катании был настолько резким, что перевернул всю его жизнь за один год. Еще пару лет назад о Марке мало кто знал. А теперь он олимпийский чемпион, который мечтает исполнять пять четверных прыжков в произвольной программе.

Понятно, что такое желание можно связать с его возлюбленной, которая сама мечтала прыгнуть пять квадов на Олимпиаде — и своей цели достигла. А Марк пока прыгал только четыре четверных — на все том же Кубке Первого канала. Но чемпионские амбиции Кондратюка проявились еще до романа с Сашей.

Еще в сезоне-2020/21 Марк завоевал бронзу на чемпионате России. Тогда было всего две путевки на мировое первенство, поэтому в Швецию фигурист не ездил. Но осенью 2021 года именно Кондратюк подтвердил третью квоту для России на Олимпийские игры. Потом случилось восьмое место на этапе «Гран-при» в России и второе место на Мемориале Дениса Тена.

Казалось бы, Кондратюк далек от сборной России и статуса топового фигуриста. Но золото чемпионата России, а затем и европейского первенства заставляет думать иначе. Теперь Марк — первый номер сборной. А еще и молодой человек одной из самых ярких и талантливых одиночниц в истории страны. Лучшей мотивации в отношениях, наверное, и не придумаешь.