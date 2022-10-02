Обалдела от Самоделкиной и побывала на Олимпиаде с Кондратюком. Что говорят о тренере, к которой ушла Трусова?

У Светланы Соколовской репутация доброго специалиста — она редко кричит на тренировках, но просит соблюдения правил.

Новость о вторичном уходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе сделал обычный субботний вечер чуть волнительнее. До Олимпиады Саша пробовала себя у Евгения Плющенко и Дмитрия Михайлова, с которыми и сейчас поддерживает связь — например, выступает в шоу двукратного олимпийского чемпиона. На время Игр Трусова вернулась в «Хрустальный», завоевав серебро и восприняв эту медаль в штыки — фигуристка не смогла сдержать эмоций, которые попали на камеру. Уже тогда многие задались вопросом: не уйдет ли теперь Трусова снова? У Тутберидзе оставались тогда уже олимпийская чемпионка Анна Щербакова и Камила Валиева.

Саша до старта нового сезона никуда не ушла и даже выступила с короткой программой на открытых прокатах сборной, а межсезонье посвятила промо-экспериментам — прыжкам в длину и с шестом. Также она активно проводила время со своим молодым человеком Марком Кондратюком. Трусова рассказывала, что в «Хрустальном» ей впервые позволили выбрать себе образ для постановки, тренеры советовались с нею и сделали в итоге блюзовую программу, которую она хотела. Через неделю спортсменка ушла к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской.

Марк Кондратюк и Светлана Соколовская. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отрицательная репутация

Причин, почему Трусова в итоге так поступила, может быть несколько. Скорее всего, это комбинация желания быть поближе к Марку и возможности попробовать другие методы работы с тренером. Возможно, что-то еще. Если Саша восстановится после травмы и снова в полную меру начнет прыгать четверные, у нее и в ЦСКА будет спарринг-партнер — речь не о Кондратюке, а о Софье Самоделкиной, летом перешедшей в группу Соколовской. 15-летняя фигуристка прыгает все квады и триксель, даже риттбергер, который Трусова на соревнованиях еще не пробовала.

У Светланы Владимировны в фигурно-катательных кругах раньше была спорная репутация. Фанаты считали, что когда спортсмены переходят к этому специалисту, то такой шаг стопроцентно означает скорое завершение их карьеры. Почему-то создавалось впечатление, что все они не могут справиться с травмами и продолжить хорошо выступать. Вектор отношения к Соколовской сменился пару лет назад, когда у ее учеников пошли первые серьезные успехи. В 2019 году Александр Самарин стал серебряным призером чемпионата Европы, а чуть позже выиграл этап «Гран-при России». Через два года всех удивил Марк Кондратюк, сначала заняв третье место на чемпионате страны, а через год победив на нем, чемпионате Европы и Олимпийских играх в команде.

Теперь Светлана Владимировна претендует едва ли на негласную роль тренера номер один в российском фигурном катании. Кондратюку всего 19 лет, для одиночников это даже не возраст расцвета сил, а лишь подготовительная ступень. Являясь одним из лидеров мужского одиночного в России, он явно и не собирается заканчивать. Судя по макету произвольной программы на открытых прокатах, Марк собирается попробовать исполнить пять квадов — лутц, флип, тулуп и два сальхова. Правда, Кондратюк откатался неудачно, а сам про свое выступление говорить отказался, так что остается ждать более внятных выступлений.

Соколовская рассказывала в интервью RT, что с самого начала хотела стать тренером. Не известной фигуристкой с кучей достижений, а именно специалистом. Спустя годы ее мечта осуществилась: «Меня мама отдала в шесть лет на фигурное катание, я встала на коньки и сразу сказала, что буду тренером. То есть вообще не хотела быть фигуристкой, несмотря на то что у меня были прекрасные учителя. Мне хотелось быть как они. Как Жанна Федоровна Громова, как Сергей Николаевич Громов. Я же у них начинала, в Норильске. Я обожаю детей, но при этом никогда не искала каких-то сверхталантливых. Мне всегда было важно другое: чувствовать, что человек мой по духу. Как Сашка Самарин, как Марк Кондратюк».

Светлана Соколовская и Александр Самарин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Преимущества тренировок в ЦСКА

За Светланой Владимировной сейчас закрепился образ доброго и дружелюбного специалиста — она часто шутит на тренировках, а сборы проводит с группой своего друга Евгения Рукавицына. Кондратюк и Самарин хорошо общаются с петербургскими ребятами — Макаром Игнатовым и Дмитрием Алиевым. При этом сама Соколовская рассказывала о том, что и у нее существуют жесткие правила, которые необходимо соблюдать для успешной работы. Впрочем, звучат они крайне разумно: «Тяжелее всего прощать отсутствие режима, невыполнение моих требований. Не переношу, когда кто-то опаздывает на тренировку. Все это знают, и, надо отдать должное, опоздания у нас — редкий случай. Я сразу стараюсь донести до спортсмена: если он у меня катается, то принимает мои правила».

Для Трусовой в группе найдется и спарринг-партнер Софья Самоделкина — Соколовская приветствует, когда есть сильная конкуренция на тренировках, при этом учит уважению к соперникам. Сама же Светлана Владимировна училась неторопливости и сдержанности — когда она еще работала только с Самариным, то хотелось достичь всего и сразу. Сейчас она научилась этому, хотя иногда может и прикрикнуть — например, так было, когда Кондратюк неправильно подстригся перед квалификационным турниром в Оберстдорфе.

Софья Самоделкина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Этот год был особенно значимым для Соколовской — впервые она попала на Олимпиаду в качестве тренера и выводила на командный и личный турнир своего ученика. Часто говорят о том, насколько спортсмену волнительно впервые оказываться на таком турнире. Но на специалисте лежит не менее большая ответственность. Может быть. В этом случае ставки еще возрастают — ведь это именно тренер готовит фигуриста к стартам, и от него в том числе зависит моральное и физическое состояние спортсмена.

«А вообще, это и мой первый опыт, я впервые на Олимпиаде, на минуточку! Я раньше, как и все, видела ее только по телевизору. Там немножко другой дух, у меня спрашивают родственники: «Что такое другое?» Ну, другое! Это не Европа, не мир, не какой-то другой международный старт. Там все по-другому. Поэтому это было волнительно. Это и празднично, и классно. Думаешь: «Зато я сюда попала!» А потом: «Ну, попала и попала, теперь бы не опростоволоситься». Это такое состояние, которое не объяснишь, — очень-очень волнительный праздник: нужно сделать так, чтобы всем понравилось, и чтобы ты получил удовольствие», — делилась впечатлениями Светлана Владимировна в интервью Sport24 после Игр.

Сейчас у Соколовской может получиться едва ли не идеальная группа. У нее уже есть слаженная команда профессионалов, с которыми она работает не один год, — некоторые из них, как Катарина Гербольдт, были ее бывшими учениками. У Светланы Владимировны есть топ-спортсмены в женском и мужском одиночном катании, между которыми возможна вполне здоровая конкуренция на льду. Сама Соколовская тоже выросла как тренер — побывала на Олимпиаде, чемпионатах Европы и мира, научилась тренировать одиночников и начинает неплохо работать с одиночницами. Вполне может оказаться, что Трусова сделала правильный выбор — и фактор Марка Кондратюка здесь даже не играет первостепенной роли.