Адейеми, Коман, Леау и Эурснес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Карим Адейеми («Боруссия Д»), Кингсли Коман («Бавария»), Фредрик Эурснес («Бенфика») и Рафаэл Леау («Милан»). Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Официальный сайт УЕФА На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» (1:0), «Милан» выиграл у «Тоттенхэма» (1:0), «Брюгге» проиграл «Бенфике» (0:2), а «Боруссия» победила «Челси» (1:0). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.