0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:08

Адейеми, Коман, Леау и Эурснес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Кингсли Коман.
Фото Global Look Press
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Фото Официальный сайт УЕФА
1/2
Telegram Дзен

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На почетное звание претендуют Карим Адейеми («Боруссия Д»), Кингсли Коман («Бавария»), Фредрик Эурснес («Бенфика») и Рафаэл Леау («Милан»).

Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Фото Официальный сайт УЕФА
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Официальный сайт УЕФА

На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» (1:0), «Милан» выиграл у «Тоттенхэма» (1:0), «Брюгге» проиграл «Бенфике» (0:2), а «Боруссия» победила «Челси» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Кингсли Коман
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Шикинью: «Бенфика» победила «Брюгге» заслуженно»
Адейеми: «Хотели осложнить жизнь «Челси» с первой минуты до последней и в итоге выиграли»
Терзич: «Не обошлось без удачи, плюс у «Борусси» особенный вратарь»
Жоау Мариу: «Это был очень трудный матч, поэтому «Бенфика» заслуживает поздравлений»
«Брюгге» — «Бенфика»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Боруссия» — «Челси»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терзич: «Не обошлось без удачи, плюс у «Борусси» особенный вратарь»

Адейеми: «Хотели осложнить жизнь «Челси» с первой минуты до последней и в итоге выиграли»