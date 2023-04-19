Анчелотти: «Реалу» пришлось немало вытерпеть, чтобы победить «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Что ж, получился матч, в котором нам пришлось немало вытерпеть, чтобы победить. Для нас в матче такой важности и против такой команды, как «Челси», это не стало неожиданностью. Поначалу нам доставляли кое-какие проблемы слева, но мы с этим справились», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Мадридская команда вышла в полуфинал. Соперник «Реала» определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».