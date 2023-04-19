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Сегодня, 01:27

Анчелотти: «Реалу» пришлось немало вытерпеть, чтобы победить «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Что ж, получился матч, в котором нам пришлось немало вытерпеть, чтобы победить. Для нас в матче такой важности и против такой команды, как «Челси», это не стало неожиданностью. Поначалу нам доставляли кое-какие проблемы слева, но мы с этим справились», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Мадридская команда вышла в полуфинал. Соперник «Реала» определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».

18&nbsp;апреля. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Реал» безжалостен: «Челси» играл лучше, но в полуфинале ЛЧ — Мадрид
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037774--chelsea-vs-real-madrid/
Карло Анчелотти
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