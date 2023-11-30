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«Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
29 ноября. Арсенал — Ланс — 5:0.
Фото Reuters
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«Арсенал» переиграл «Ланс» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 6:0. Встреча прошла в Лондоне.

Уже в первом тайме «канониры» забили 5 безответных мячей. По мячу на свой счет записали Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Мартинелли и Мартин Эдегор. В перерыв гости сделали сразу три замены, но изменить счет им не удалось. В концовке встречи полузащитник «Арсенала» Жоржиньо реализовал пенальти, забив 6-й гол хозяев.

Благодаря этой победе лондонская команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Также путевку в следующую стадию получил ПСВ, который теперь не опустится ниже 2-го места.

Лига чемпионов. Группа B
29 нояб, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
6:0
Ланс
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ланс
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