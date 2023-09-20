«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов

«Арсенал» обыграл ПСВ в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 4:0.

На 8-й минуте счет открыл Букайо Сака. На 20-й минуте забил Леандро Троссар, а на 38-й счет до разгромного довел Габриэль Жезус. На 70-й минуте отличился Мартин Эдегор.

В параллельном матче «Севилья» дома сыграла вничью с «Лансом» — 1:1. На гол Лукаса Окампоса, который отличился на 9-й минуте, на 24-й минуте ответил Анжело Фюльжени.

«Арсенал» с 3 очками лидирует в группе B. «Ланс» с 1 очком — второй, «Севилья» — третья, а ПСВ замыкает квартет.