Сегодня, 19:45
«Боруссия» сыграет против «Ньюкасла» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна парк» в Дортмунде, Германия. Начало — в 20:45 по московскому времени.
«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Боруссия» — «Ньюкасл» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Боруссия» в первых турах Лиги чемпионов уступила ПСЖ (0:2), затем сыграла вничью с «Миланом» (0:0) и победила «Ньюкасл» (1:0). Команда набрала четыре очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице своей группы.
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Миланом» (0:0), затем разгромил ПСЖ (4:1) и проиграл «Боруссии» Дортмунд. Английский клуб набрал четыре очка и занимает третью строчку.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры