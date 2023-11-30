«Брага» в меньшинстве сыграла вничью с «Унионом»

Сегодня, 00:55
«Брага» сыграла вничью с «Унионом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. встреча прошла в Лиссабоне.
Полузащитник Робин Госенс в конце первого тайма вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались сразу после перерыва благодаря голу воспитанника Альваро Джало.
С 30-й минуты португальская команда играла в меньшинстве, так как защитник Сику Ниакате получил красную карточку.
«Брага» набрала 4 очка и занимает 3-е место в группе С. Берлинская команда с 2 очками идет последней.