Де Брейне призывает игроков «Манчестер Сити» ответственно подойти к ответному матчу с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал об ожиданиях от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Впереди долгий путь. За 95 минут может многое произойти. Мы наслышаны о неожиданных развязках в футболе. Наша задача — показать свою лучшую игру. Нужно начать сначала, понимаем, что будет тяжело. Мы должны играть так, как умеем, а не удерживать преимущество. В «Баварии» много отличных игроков», — цитирует The Independent де Брейне.

Первая игра «Сити» с «Баварией» завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан». Ответная игра пройдет 19 апреля, начало — в 22.00 мск.