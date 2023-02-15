Джо Коул считает, что «ПСЖ» мог сделать ничью в матче с «Баварией»

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул поделился эмоциями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретились «ПСЖ» и «Бавария» (0:1).

«Прессинг «Баварии» был хорошим, и они доминировали в первом тайме. Я подозреваю, что «ПСЖ» будет разочарован тем, как они начали, и тем, как все было устроено. Все парижские замены произвели впечатление. Ближе к концу игры они выглядели как та команда, которую мы знали. Я думаю, что «ПСЖ» мог бы сыграть вничью», — приводит слова Коула официальный сайт УЕФА.

В прошедшей встрече 24-летний нападающий парижан Мбаппе забил два гола в концовке игры, но они оба были отменены из-за офсайда.

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта, в Мюнхене, начало — 23.00 мск.