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Сегодня, 21:37

Эдвин ван дер Сар хочет, чтобы «Интер» выиграл Лигу чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

«Сити» играет в футбол в позитивном ключе, команда, которую они собрали, и, конечно, тренер, это что-то невероятное. У «Интера» есть два голландских игрока (Дензел Дюмфрис и Стефан де Врей), а Андре Онана — игрок, который очень близок моему сердцу. Он был у нас в «Аяксе» в юном возрасте. Он развивался там. Я надеюсь, что он вместе с «Интером» поднимет трофей ЛЧ», — приводит слова ван дер Сара ВВС.

Финальный матч «Манчестер Сити» — «Интер» в Стамбуле начнется в 22.00 по московскому времени.

 
&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Манчестер Сити» — «Интер»: финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча года
Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

 

Эдвин ван дер Сар
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