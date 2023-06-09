Гвардиола: «Мы можем максимально свести на нет усилия «Интера» и попытаться играть в свой футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лини чемпионов против «Интера».

«Это просто мечта. Чтобы чего-то добиться, всегда нужно иметь правильную пропорцию одержимости и желания. Посмотрите, сколько людей собралось здесь, в этой комнате для пресс-конференций. Такое случается не в каждой игре. Мы знаем, насколько это важно. Я не контролирую мнение людей об игре, я просто должен сосредоточиться на том, что мы можем сделать. Мы можем максимально свести на нет усилия «Интера» и попытаться играть в свой футбол.

В конце игры тот, кто лучше всего проявит себя на протяжении 90 минут, станет победителем и, следовательно, фаворитом. Что происходило в прошлом или в этом сезоне уже не важно. Если посмотреть далеко в прошлое, люди могут сказать, что «Интер» сильнее, чем мы. Но это не важно. Фаворит или не фаворит... Лучшая игра будет иметь значение», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.