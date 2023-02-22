Хендерсон: «Ливерпуль» допустил слишком много ошибок в матче с «Реалом»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно подводить итоги сразу после такой игры. Большую часть первого тайма мы играли хорошо, и нам не повезло, что мы ушли на перерыв при равном счете. Мы допустили слишком много ошибок. Сегодня «Реал» наказывал нас за каждую из них.

Мы все же хорошо провели первый тайм. Мы были на высоте и создали несколько хороших моментов. Был хороший шанс при счете 2:0, но мяч вынесли почти с линии. Если бы там был гол, это стало бы важным моментом. Второй гол в наши ворота, понятое дело, был следствием ошибки. Третий гол нас расстроил, и именно тогда наша игра расклеилась», — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.