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Лига чемпионов

Сегодня, 06:32

Зеедорф: «Манчестер Сити» нужно время, чтобы стать похожим на «МЮ», «Милан» или «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о «Манчестер Сити» накануне финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Есть еще некоторые вещи, которые «Манчестер Сити» нужно построить. Я знаком с главой клуба Хальдоном аль Мубараком. Я слежу за процессом, и мне нравится то, что там происходит. Но люди должны дать клубу время, чтобы он стал похож на «Манчестер Юнайтед», «Милан» или «Реал». На это нужно время. История пишется со временем. Но на данный момент это клуб, дела которого идут фантастически хорошо. У них отличные игроки, и команда является лучшей в Европе», — приводит слова Зеедорфа Goal.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Кларенс Зеедорф
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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