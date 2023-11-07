В среду «Копенгаген» на своем поле стадиона «Паркен» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче группы А Лиги чемпионов. Встреча пройдет 8 ноября в городе Копенгаген (Дания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч Арена» покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Копенгаген» — «МЮ». Начало — в 22.45 мск. Увидеть самые интересные события игры также можно будет в онлайн-перекличке на канале «Матч Премьер».

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию главных моментов «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».

«Копенгаген» занимает четвертое место в группе А с одним баллом. «МЮ» располагается на третьей строчке с тремя очками.

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