Кварацхелия рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, с какой командой он хотел бы выиграть Лигу чемпионов.

«Моя самая большая мечта? Выиграть Лигу чемпионов. С какой командой я хотел бы это сделать? С «Реалом». В детстве я всегда был фанатом «Реала». Мы с моими братьями всегда смотрели игры команды», — цитирует Хвичу Mundo Deportivo.

21-летний хавбек выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету Хвичи 17 матчей, восемь голов и десять голевых передач во всех турнирах.

3 ноября инсайдер Николо Скира сообщал об интересе к игроку со стороны «Реала», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхема» и «Ливерпуля».