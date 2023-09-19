Гол вратаря Проведеля в добавленное время спас «Лацио» от поражения в матче с «Атлетико»

«Лацио» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 1:1.

Полузащитник мадридцев Пабло Барриос открыл счет на 29-й минуте. Вратарь «Лацио» Иван Проведель, имеющий российские корни, спас свою команду от поражения, забив на 90+5-й минуте ударом головой после подачи в штрафную.

В параллельном матче «Фейеноорд» победил «Селтик» на своем поле — 2:0. У хозяев забили Келвин Стенгс (45-я минута) и Алиреза Джаханбахш (76-я минута). Гости завершили матч вдевятером: на 64-й минуте красную карточку получил защитник Густаф Лагербилке, а на 68-й минуте — полузащитник Один Тьяго Хольм.

«Фейеноорд» лидирует в группе E с 3 очками. «Атлетико» и «Лацио» делят вторую строчку, у обеих команд по 1 очку. «Селтик» идет на последнем, четвертом месте.

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов «Атлетико» примет на своем поле «Фейеноорд», а «Лацио» на выезде встретится с «Селтиком». Оба матча пройдут 4 октября.