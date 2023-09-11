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Лига чемпионов

Сегодня, 15:00

Лига чемпионов: расписание матчей группы C

Стало известно расписание матчей группы C Лиги чемпионов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Стало известно расписание матчей группы C Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Матчи групп Лиги чемпионов будут проходить во вторник и среду.

Команды группы С стартуют в среду, 20 сентября. В этот день состятся матчи «Реал» — «Унион» и «Брага» — «Наполи».

Заключительный, 6-й, тур квартета C запланирован на вторник, 12 декабря. Групповой раунд завершится матчами «Наполи» — «Брага» и «Унион» — «Реал».

«СЭ» публикует расписание матчей группы C Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.

Группа С

Лига чемпионов, группа С: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

19.45. «Реал» — «Унион»

22.00. «Брага» — «Наполи»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Унион» — «Брага»

22.00. «Наполи» — «Реал»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Брага» — «Реал»

22.00. «Унион» — «Наполи»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Наполи» — «Унион»

23.00. «Реал» — «Брага»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Реал» — «Наполи»

23.00. «Брага» — «Унион

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Наполи» — «Брага»

23.00. «Унион» — «Реал»

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео

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