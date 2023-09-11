Лига чемпионов: расписание матчей группы C

Сегодня, 15:00
Матчи групп Лиги чемпионов будут проходить во вторник и среду.
Команды группы С стартуют в среду, 20 сентября. В этот день состятся матчи «Реал» — «Унион» и «Брага» — «Наполи».
Заключительный, 6-й, тур квартета C запланирован на вторник, 12 декабря. Групповой раунд завершится матчами «Наполи» — «Брага» и «Унион» — «Реал».
«СЭ» публикует расписание матчей группы C Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.
Лига чемпионов, группа С: расписание матчей
1 тур
19.45. «Реал» — «Унион»
22.00. «Брага» — «Наполи»
2 тур
19.45. «Унион» — «Брага»
22.00. «Наполи» — «Реал»
3 тур
22.00. «Брага» — «Реал»
22.00. «Унион» — «Наполи»
4 тур
20.45. «Наполи» — «Унион»
23.00. «Реал» — «Брага»
5 тур
23.00. «Реал» — «Наполи»
23.00. «Брага» — «Унион
6 тур
23.00. «Наполи» — «Брага»
23.00. «Унион» — «Реал»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео