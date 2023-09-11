Лига чемпионов: расписание матчей группы G

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.

Команды группы G стартуют во вторник, 19 сентября. В этот день пройдут матчи «Янг Бойз» — «Лейпциг» и «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда».

Заключительный, 6-й тур этого квартета назначен на среду, 13 декабря. Групповой раунд закроют игры «Лейпциг» — «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити».

«СЭ» публикует расписание матчей группы G Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.

Группа G

Лига чемпионов, группа G: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг»

22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

4 октября, среда

2 тур

22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

22.00. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»

22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

23.00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

13 декабря, среда

6 тур

20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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