Лига чемпионов: расписание матчей группы В

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Лига чемпионов УЕФА-2023/24 — 69-й розыгрыш главного европейского футбольного турнира среди клубов. Турнир станет последним с традиционным форматом группового этапа с 32-мя командами. Со следующего сезона будет введен новый формат еврокубков.
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/24 стартует 19 сентября и завершится 13 декабря. Игры групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап в группе В стартует 20 сентября (среда) матчами «Севилья» — «Ланс» и «Арсенал» — ПСВ. Заключительные игры назначены на 12 декабря (вторник): «Ланс» — «Севилья» и ПСВ — «Арсенал».
«СЭ» публикует расписание матчей группы В Лиги чемпионов 2023/2024. Время начала всех игр — московское.
20 сентября, среда
1 тур
22.00. «Севилья» — «Ланс»
22.00. «Арсенал» — ПСВ
3 октября, вторник
2 тур
22.00. «Ланс» — «Арсенал»
22.00. ПСВ — «Севилья»
24 октября, вторник
3 тур
22.00. «Севилья» — «Арсенал»
22.00. «Ланс» — ПСВ
8 ноября, среда
4 тур
23.00. «Арсенал» — «Севилья»
23.00. ПСВ — «Ланс»
29 ноября, среда
5 тур
20.45. «Севилья» — ПСВ
23.00. «Арсенал» — «Ланс»
12 декабря, вторник
6 тур
20.45. «Ланс» — «Севилья»
20.45. ПСВ — «Арсенал»
Полное расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов читайте на нашем сайте «СЭ».
Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала весной 2024-го. Финал Лиги чемпионов 2023/2024 пройдет 1 июня. Решающий матч примет стадион «Уэмбли» (Лондон).
«Манчестер Сити» — действующий чемпион Лиги чемпионов. В прошлом году в финале турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счетом — 1:0. Автор единственного гола — испанский полузащитник «МанСити» Родри.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях, включая турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.
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