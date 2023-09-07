Лига чемпионов: расписание матчей группы В

Лига чемпионов УЕФА-2023/24 — 69-й розыгрыш главного европейского футбольного турнира среди клубов. Турнир станет последним с традиционным форматом группового этапа с 32-мя командами. Со следующего сезона будет введен новый формат еврокубков.

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/24 стартует 19 сентября и завершится 13 декабря. Игры групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап в группе В стартует 20 сентября (среда) матчами «Севилья» — «Ланс» и «Арсенал» — ПСВ. Заключительные игры назначены на 12 декабря (вторник): «Ланс» — «Севилья» и ПСВ — «Арсенал».

«СЭ» публикует расписание матчей группы В Лиги чемпионов 2023/2024. Время начала всех игр — московское.

Группа B

Лига чемпионов, группа B: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Севилья» — «Ланс»

22.00. «Арсенал» — ПСВ

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Ланс» — «Арсенал»

22.00. ПСВ — «Севилья»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Севилья» — «Арсенал»

22.00. «Ланс» — ПСВ

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Арсенал» — «Севилья»

23.00. ПСВ — «Ланс»

29 ноября, среда

5 тур

20.45. «Севилья» — ПСВ

23.00. «Арсенал» — «Ланс»

12 декабря, вторник

6 тур

20.45. «Ланс» — «Севилья»

20.45. ПСВ — «Арсенал»

Полное расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов читайте на нашем сайте «СЭ».

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала весной 2024-го. Финал Лиги чемпионов 2023/2024 пройдет 1 июня. Решающий матч примет стадион «Уэмбли» (Лондон).

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Лиги чемпионов. В прошлом году в финале турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счетом — 1:0. Автор единственного гола — испанский полузащитник «МанСити» Родри.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях, включая турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

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