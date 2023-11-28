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Сегодня, 19:45

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 29 ноября

29 ноября пройдут восемь матчей группового турнира Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Telegram Дзен

29 ноября пройдут заключительные матчи пятого тура группового турнира сезона 2023 / 2024 Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание игр среды со списком трансляций. Время начала указано московское.

На канале «Матч Премьер» 29 ноября в 22.45 начнется онлайн-перекличка главных событий игр Лиги чемпионов среды. Следить за ключевыми событиями в текстовом формате можно будет с помощью матч-центров на сайте «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Лиги чемпионов 29 ноября

Группа A

20:45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23:00. «Бавария» — «Копенгаген»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

Группа B

20:45. «Севилья» — ПСВ
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23:00. «Арсенал» — «Ланс»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

Группа C

23:00. «Реал» — «Наполи»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23:00. «Брага» — «Унион» Б
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Премьер» (перекличка)

Группа D

23:00. «Бенфика» — «Интер»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23:00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Арена»

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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