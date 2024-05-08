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Сегодня, 03:50

Маркиньос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матчах с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркиньос.
Фото Reuters
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Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Эффективность — это то, чего нам не хватало. Они забили два гола в двух матчах. Нам нужно было лучше защищаться, все решили детали. После этого противостояния можно вспомнить много хорошего из этого розыгрыша Лиги чемпионов. Вначале никто не верил, что мы зайдем так далеко. Мы вылетели в полуфинале, но это новый проект с новым тренером и множеством изменений. Мы хотели сделать все возможное для болельщиков, отвезти их на «Уэмбли». Нельзя опускать голову, даже если это очень тяжело», — цитирует L'Equipe Маркиньоса.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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