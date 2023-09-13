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Лига чемпионов

13 сентября, 16:00

«Манчестер Сити»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Стало известно расписание команды «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Рияд Махрез.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. «Горожане» стартуют 9 сентября матчем против «Црвены Звезды». Завершат групповой турнир англичане ответной игрой против сербского клуба, которая пройдет 13 декабря.

Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Лига чемпионов: расписание матчей группы G

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. В 2023 году английский клуб, обыграв в финальном матче «Интер» со счётом 1:0, впервые в истории завоевал этот трофей. При этом горожане также впервые в своей истории оформили так называемый «требл» — 3 трофея за сезон (победа в чемпионате и Кубке Англии и в Лиге чемпионов) и стали второй английской командой в истории, которая удавалось подобное достижение.

«Манчестер Сити»: расписание матчей в Лиге чемпионов

9 сентября, вторник — 1 тур

22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

4 октября, среда — 2 тур

22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

25 октября, среда — 3 тур

22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»

7 ноября, вторник — 4 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

28 ноября, вторник — 5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

13 декабря, среда — 6 тур

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Сити» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
ФК Манчестер Сити
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