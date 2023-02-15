Марио Гомес: «Во втором тайме матча «ПСЖ» — «Бавария» была очень красивая игра»

Экс-нападающий сборной Германии Марио Гомес прокомментировал победу «Баварии» над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме была очень красивая игра. Обе команды сыграли лучше, у них было больше пространства и они больше рисковали. Было много голевых моментов, на что болельщики и рассчитывали с самого начала», — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.