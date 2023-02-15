0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:46

Марио Гомес: «Во втором тайме матча «ПСЖ» — «Бавария» была очень красивая игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий сборной Германии Марио Гомес прокомментировал победу «Баварии» над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме была очень красивая игра. Обе команды сыграли лучше, у них было больше пространства и они больше рисковали. Было много голевых моментов, на что болельщики и рассчитывали с самого начала», — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Жинола о матче «ПСЖ» — «Бавария»: «Наша команда с Мбаппе может приезжать куда угодно и уничтожать любого соперника»
Фанаты «Баварии» вывесили баннер против высоких цен на «Парк де Пренс» — такой же как в 2017-м
«ПСЖ» проиграл три матч подряд впервые с 2020 года
Скипп рассказал, что нужно изменить «Тоттенхэму» в ответном матче против «Милана»
Капелло — о Леау против «Тоттенхэма»: «Сейчас его голова забита контрактом, а не игрой»
23-летний Диас — самый молодой автор гола за «Милан» в плей-офф ЛЧ после Кака в 2004 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капелло — о Леау против «Тоттенхэма»: «Сейчас его голова забита контрактом, а не игрой»

Скипп рассказал, что нужно изменить «Тоттенхэму» в ответном матче против «Милана»