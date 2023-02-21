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Сегодня, 07:59

Модрич: «Реал» недавно уже побеждал «Ливерпуль» на «Энфилде». Надеемся повторить это»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Нас ждет важная и тяжелая игра против великой команды на историческом стадионе, который будет заполнен невероятными фанатами. Нам нужно будет очень постараться, чтобы добиться успешного результата.
Нужно выложиться на все сто процентов, действовать слаженно, как команда, и помогать друг другу. Как и всегда, мы много анализировали соперника, но мы прекрасно знаем футболистов «Ливерпуля», потому что часто играли против них. Не так давно мы уже побеждали здесь, на «Энфилде», и надеемся повторить это», — приводит официальный сайт «Королевского клуба» слова Модрича.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится во вторник, 21 февраля и начнется в 23.00 (мск).

В сезоне-2020/21 «Реал» встречался с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тогда мадридцы победили со счетом 3:1 в первом матче, который прошел в Англии, и сыграли вничью (0:0) в ответной встрече на своем поле.

В финале Лиги чемпионов-2021/22 «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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