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Сегодня, 08:41

Бернарду Силва — о финале ЛЧ: «Это прекрасный момент. Мы сделаем все, чтобы победить»

Мария Гусева
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Интера».

«Два года назад мы были в финале и проиграли, в прошлом году дошли до полуфинала, — цитирует журналист Альфредо Педулла. — В этом году у нас есть еще одна возможность. Мы обязательно сыграем этот матч, думая, что это наш последний шанс. Это прекрасный момент, которым мы должны воспользоваться. Мы были расстроены, когда проиграли финал в 2021 году. Для некоторых игроков, например для Агуэро и Фернандиньо, это была последняя возможность, они покинули клуб. И, наверное, для кого-то из нас это будет последний шанс, для кого-то нет. Важно настоящее. Мы сделаем все, чтобы победить».

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интер» состоится 10 июня. Начало — в 22.00 мск.

Бернарду Силва
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