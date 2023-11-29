Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:15

«Реал» — «Наполи»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» начнется в 22:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Реал» примет «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Реал» — «Наполи» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 22:45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Также телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45.

Лига чемпионов. Группа C
29 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Наполи

Мадридцы одержали 4 победы после 4 туров — в их активе 12 очков. Неаполитанцы с 7 очками — на втором месте. Первая игра в Неаполе завершилась победой команды Карло Анчелотти со счетом 3:2. Голы у «Реала» забивали Винисиус, Беллингем и автогол Мерета после пушечного выстрела Вальверде.

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
0
Читайте также
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
ПСВ в большинстве обыграл «Севилью», уступая 0:2 по ходу встречи
Зиеш стал третьим игроком в истории, забившим два гола со штрафных в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем», дважды выигрывая в два мяча
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом»
Серхио Рамос стал автором десятитысячного гола в Лиге чемпионов
«Брага» — «Унион»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Серхио Рамос стал автором десятитысячного гола в Лиге чемпионов

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом»