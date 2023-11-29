«Реал» примет «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Реал» — «Наполи» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 22:45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Также телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45.

Мадридцы одержали 4 победы после 4 туров — в их активе 12 очков. Неаполитанцы с 7 очками — на втором месте. Первая игра в Неаполе завершилась победой команды Карло Анчелотти со счетом 3:2. Голы у «Реала» забивали Винисиус, Беллингем и автогол Мерета после пушечного выстрела Вальверде.

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира