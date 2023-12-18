«Реал Сосьедад» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пара определилась на жеребьевке плей-офф турнира в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет на поле «ПСЖ», поскольку команда заняла второе место в своей группе и была «несеяной» на жеребьевке. Ответная встреча состоится на домашнем стадионе «Реал Сосьедад».

За испанскую команду выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Точные даты матчей станут известны позднее. Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта.